https://static.news.ru/photo/ed32ad0c-6dea-11ea-9e50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кремль уменьшил количество журналистов президентского пула, которые 25–26 марта отправятся с главой государства в Санкт-Петербург. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.

В Северную столицу не пригласили тех, кто традиционно летает так называемым передовым бортом. Это, в первую очередь, сотрудники информационных агентств и печатных СМИ, сообщает РБК со ссылкой на три источника.

Издание уточняет, что этим же бортом летают личные фотограф и оператор Владимира Путина и часто — сам Песков. На передовом самолёте также могут присутствовать чиновники, приглашённые в поездки с президентом.

Известно, что освещать мероприятия с участием Путина в Санкт-Петербурге будут только сотрудники федеральных телеканалов. Они предварительно выезжают к местам съёмок самостоятельно.

Предполагается, что особые меры взаимодействия со СМИ будут приниматься «по ситуации» до тех пор, пока это будет актуально. На освещении мероприятий с участием главы государства это никак не скажется, заверил Песков.

В Санкт-Петербурге у Путина запланировано несколько мероприятий: заседание президентского совета по культуре и искусству, вручение премий молодым деятелям культуры, а также встреча с общественностью на одном из фармацевтических предприятий.

Ранее аналогичное сокращение произошло в президентском пуле американского лидера Дональда Трампа. Как писал NEWS.ru, тот оказался этим доволен и в шутку предложил уменьшить число журналистов ещё больше.