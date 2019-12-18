В Кремле идёт подготовка к переговорам российского лидера Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые намечены на 20 декабря.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча президентов будет носить рабочий характер,
Путин и Лукашенко продолжат обсуждение путей дальнейшей интеграции РФ и Белоруссии. По информации посла республики в Москве Владимира Семашко, лидеры двух стран не достигли договорённости по восьми дорожным картам из 31.
Ранее NEWS.ru писал, что президенты России и Белоруссии провели многочасовую встречу в Сочи. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал её плодотворной.
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