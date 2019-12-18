https://static.news.ru/photo/1ceec5ac-2189-11ea-8dec-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Кремле идёт подготовка к переговорам российского лидера Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые намечены на 20 декабря.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, встреча президентов будет носить рабочий характер, сообщает «Политика сегодня».

Путин и Лукашенко продолжат обсуждение путей дальнейшей интеграции РФ и Белоруссии. По информации посла республики в Москве Владимира Семашко, лидеры двух стран не достигли договорённости по восьми дорожным картам из 31.

Ранее NEWS.ru писал, что президенты России и Белоруссии провели многочасовую встречу в Сочи. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин назвал её плодотворной.