https://static.news.ru/photo/aa52d06a-6d0f-11ea-820a-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Глава РФ Владимир Путин поздравил Аслана Бжанию с победой на выборах президента Республики Абхазия. Российский лидер подтвердил также свою готовность сотрудничать с новым руководителем государства.

Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать обеспечению социально-экономического развития Абхазии, защите интересов вашей страны на международной арене, — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте Кремля.

Лидер абхазской оппозиции, депутат парламента Аслан Бжания одержал победу на повторных президентских выборах, набрав чуть более 56% голосов. Второе место занял экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба с результатом 35,40%, третье — бывший министр внутренних дел Леонид Дзяпшба с 2%.

Ранее NEWS.ru писал, что Ардзинба поздравил своего оппонента с победой на выборах. По его мнению, завершившаяся выборная кампания прошла спокойно. Кандидаты уважительно относились к друг другу. Кроме того, он подчеркнул, что все его идеи, озвученные во время предвыборной кампании, будут реализовываться.