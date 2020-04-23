Кремль: дата проведения саммита «пятёрки» СБ ООН пока не выбрана

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Планов провести саммит «нормандской четвёрки» по урегулированию украинского кризиса, в том числе в формате видеосвязи, нет. Об этом 23 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока никаких набросков нет по этому поводу. Ситуация с реализацией минских договорённостей в целом и парижских договорённостей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего, — цитирует ТАСС представителя Кремля. Ранее NEWS.ru...