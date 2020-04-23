Кремль: дата проведения саммита «пятёрки» СБ ООН пока не выбрана

Лидеры государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не договорились о дате проведения онлайн-саммита.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Точная дата упомянутой телеконференции пока не определена, — отметил представитель Кремля.
Ранее о планах лидеров «пятёрки» СБ ООН провести телеконференцию рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Главной темой саммита должна стать пандемия коронавирусной инфекции и глобальные меры по реагированию на неё, передавал NEWS.ru. Рябков подчеркнул, что саммит участниками «мыслится как разговор по вполне конкретному сюжету».
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