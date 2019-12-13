https://static.news.ru/photo/ca965ab8-1d91-11ea-a613-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кремле отозвались на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности «пожать руку» Владимиру Путину и дали совет, что нужно сделать, чтобы глава российского государства протянул свою руку коллеге из Украины.

Лучше Путину жать руку, не поднимая вопроса о Крыме. Что касается Донбасса, то мы уже говорили, здесь надо не Путину жать руку, а надо выполнять минские договорённости. И тогда можно будет всем друг другу пожать руку и поздравить с тем, что украинцы решили свой внутриукраинский конфликт, — заявил Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности «пожать руку» Владимиру Путину, если тот отдаст Крым и Донбасс. При этом политики уже пожимали друг другу руки во время знакомства на «нормандском» саммите, который прошёл в Париже 9 декабря.

Как писал NEWS.ru ранее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что украинская сторона изменила свой подход к переговорам с Россией. Как говорит Захарова, украинские переговорщики стали учитывать интересы различных сегментов общества и изменили тональность своих высказываний, оперируя больше правовыми терминами.