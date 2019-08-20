https://static.news.ru/photo/076dd5f0-c33e-11e9-b092-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, как официальный Кремль оценивает итоги визита президента Франции Эммануэля Макрона в Москву.

Пресс-секретарь назвал переговоры позитивными и насыщенными. Он отдельно отметил, что встречи проходили как с участием делегаций, так и «с глазу на глаз». Также отдельно пообщались министры иностранных дел, передаёт РИА Новости.

Сверили часы по основным вопросам как двусторонней, так и международной повестки дня, — резюмировал Песков.

В то же время пресс-секретарь признал, что лидеры двух стран не всегда соглашались друг с другом, однако свободно обсуждали все моменты — в том числе и те, где их позиции расходятся.

News.ru ранее сообщал о том, что французский президент напомнил на встрече со своим российским коллегой о свободном допуске так называемых жёлтых жилетов на выборы всех уровней во Франции. Также Макрон процитировал российского классика Фёдора Достоевского.