Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в трёхстороннем саммите по Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдёт в Анкаре 16 сентября.

Вы знаете, что в понедельник запланирована трехсторонняя встреча по Сирии гарантов астанинского процесса и содействия сирийскому урегулированию, — цитирует его ТАСС.

Глава российского государства также проведёт двусторонние встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани.

Ранее, как писал News.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». По его словам, остаются некоторые очаги напряжённости, но они сохраняются только на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству.

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