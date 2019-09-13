https://static.news.ru/photo/f8f2c7c8-d612-11e9-9ad0-fa163e074e61_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Булкин/News.ru
Президент России Владимир Путин примет участие в трёхстороннем саммите по Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдёт в Анкаре 16 сентября.
Вы знаете, что в понедельник запланирована трехсторонняя встреча по Сирии гарантов астанинского процесса и содействия сирийскому урегулированию, — цитирует его ТАСС.
Глава российского государства также проведёт двусторонние встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани.
Ранее, как писал News.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». По его словам, остаются некоторые очаги напряжённости, но они сохраняются только на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству.