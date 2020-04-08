Кремль анонсировал новое большое выступление Путина

https://static.news.ru/photo/01c08890-798d-11ea-84fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выступит с обращением перед совещанием с губернаторами по противодействию коронавирусу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, совещание пройдёт 8 апреля после 14:00 по московскому времени. В ходе выступления глава государства затронет темы, связанные с мерами по борьбе с инфекцией COVID-19. Песков сказал, что обращение Путина «будет содержательное и объёмное», передаёт «Газета.ру».

25 марта Путин предложил отложить платежи по потребительским и ипотечным кредитам. Кредитные каникулы коснутся россиян, которые потеряли более 30% дохода из-за пандемии COVID-19, писал NEWS.ru.