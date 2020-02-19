https://static.news.ru/photo/9653219e-5308-11ea-82e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство юстиции РФ проводит анализ вердикта Апелляционного суда Гааги о взыскании с Москвы $50 млрд в пользу бывших акционеров нефтяной корпорации ЮКОС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сейчас наши профильные ведомства прежде всего Минюст, изучают обстоятельства этого дела. Изучают и тактику защиты, и тактику оспаривания этого постановления, — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Апелляционный суд Гааги отменил решение нижестоящего суда и восстановил решения гаагского арбитража о взыскании с России $50 млрд. После этого в Минюсте заявили, что вердикт будет оспорен и Москва продолжит отстаивать свои интересы. На данный момент решение суда не означает запуска процедуры ареста активов России за границей.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший руководитель ЮКОСа Леонид Невзлин рассказал о планах и целях акционеров после решения гаагского суда.