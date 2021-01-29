Кравчука назвали предателем после призыва сильнее давить на Россию

https://static.news.ru/photo/427e1d82-62dc-11eb-8c15-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец назвал бывшего лидера Украины Леонида Кравчука, попросившего Запад усилить давление на РФ и пообещавшего Москве потери, апологетом националистической агрессии со стороны Незалежной.

Кравчук уже обещал Кремлю «много разных санкций». Политик полагает, что именно таким способом может быть решён конфликт в Донбассе, военными действиями восстановить контроль над территориями ДНР и ЛНР Киеву не удастся.

Леонид Макарович — это апологет украинской националистической агрессии. Для меня Кравчук — предательство и обман <...>. Кравчук не тот человек, который должен и может привести стороны к долгожданному консенсусу в страшной гражданской войне на Украине. Российская сторона делает всё возможное, чтобы наступил долгожданный мир в Донбассе, — цитирует Чегринца РИА Новости.

По его словам, Киеву нужны «нормальные переговорщики». Например, лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович и Виктор Медведчук.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что представители непризнанных народных республик на востоке Украины обсуждают вопрос об обмене пленными при посредничестве главы политсовета парламентской фракции «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука, так как ответственные представители власти не занимаются этим вопросом.