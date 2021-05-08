Кравчук назвал условие мира между Украиной и Россией

https://static.news.ru/photo/2e8e4664-afec-11eb-81a8-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Двусторонние отношения между Россией и Украиной могут быть восстановлены, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева. Такое мнение высказал глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передаёт URA.RU.

Вместе с тем, по его мнению, обеспечить такой исход может вступление Украины в НАТО. Это изменит расклад сил в регионе, убеждён первый президент республики.

Россия вынуждена будет без силовых каких-то методов <...> уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством. Можно будет тогда наладить двусторонние отношения, — заявил Кравчук.

Он подчеркнул, что «жить надо по-другому», и высказал мнение, что «это уже вопрос времени».

Нынешнюю реальность, в которой лишь одни войны, смерти и разрушения, он назвал неприемлемой. По словам экс-президента, Россия и Украина должны направить усилия на решение собственных внутренних проблем, а не на противоборство друг с другом.

Ранее Кравчук назвал вероятную причину для разрыва дипломатических отношений Киева и Москвы. По его словам, поводом для этого станет отказ от переговоров в «минском» и «нормандском» форматах.