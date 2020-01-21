https://static.news.ru/photo/7f9a5a30-3c38-11ea-bce4-fa163e074e61_660.jpg Игорь Краснов Фото: sledcom.ru

И Следственный комитет, и Генеральная прокуратура в России работают эффективно. Следовательно, в расширении полномочий прокуроров нет необходимости. С таким заявлением во вторник, 21 января, выступил кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов.

Он сообщил об этом, отвечая на соответствующий вопрос одного из сенаторов в рамках встречи в Совете Федерации.

В настоящее время инструментарий Генпрокуратуры достаточен, — приводит «Интерфакс» слова Игоря Краснова.

Кандидат на пост главы надзорного ведомства также отметил, что полномочия прокуроров в РФ на данный момент «огромные».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. В пресс-службе главы страны пояснили, что нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу.