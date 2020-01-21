https://static.news.ru/photo/5610b990-3cf4-11ea-83d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов во время выступления 22 января в Совете Федерации рассказал о своих задачах по новом для себя посту. Одна из целей, отметил глава ведомства, заключается в ослаблении коррупции.

По словам Краснова, сделать это необходимо за счёт оздоровления правовой среды в России. Также в борьбе с коррупцией будут приняты меры по созданию атмосферы нетерпимости к преступлениям данного типа и жёсткого на них реагирования.

Коррупция разлагает как деловую среду, так и государство в целом, делает тщетными попытки к его развитию. Она из-за возможности чиновников распоряжаться не принадлежащими им ресурсами, бюджетными средствами, муниципальной и государственной собственностью, льготами, госзаказами и другими, — цитирует Краснова «Интерфакс».

Также генпрокурор заметил, что ведомство займётся разрешением проблем в отраслях, которые особенно подвержены криминализации. В их числе Краснов назвал жилищно-коммунальное хозяйство.

Кроме того, как сказал глава Генпрокуратуры, к оценке законности уголовных дел, возбуждённых в отношении предпринимателей, будет применяться индивидуальный подход.

Ранее NEWS.ru писал, что на пленарном заседании Совета Федерации прошло голосование, в результате которого Игорь Краснов был официально назначен на пост генерального прокурора России.

Данное решение было обнародовано в среду, 22 января.