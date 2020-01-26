https://static.news.ru/photo/7f3a0348-4065-11ea-93ee-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект о внесении в российскую Конституцию поправок будет состоять из двух блоков.

По его словам, закон вступит в силу только в случае одобрения на общероссийском голосовании. Первый блок законопроекта —сущностный — содержит сами предложения об изменениях в Основном законе. Второй блок — процедурный. В нём определяется процедура голосования, подведения итогов и правовые последствия закона. Подпись президента РФ Владимира Путина запустит именно второй блок.

Поэтому второй блок вступит в силу, как только будет принят, подписан и опубликован закон, — передаёт « Интерфакс » слова Крашенинникова.

Он отметил, что проект закона готовили государственно-правовое управление российского лидера и профильные комитеты правительства.

Сами поправки к Конституции будут введены или не введены в действие — только по итогам общероссийского голосования, — подчеркнул глава комитета.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поправки в Конституцию могут быть отменены в случае, если россияне проголосуют против них.