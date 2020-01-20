https://static.news.ru/photo/6c032f84-3b97-11ea-822f-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Государственный совет Российской Федерации будет конституционным органом, который станет рассматривать вопросы внутренней и внешней политики. Об этом заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников.

Из пояснительной записки к законопроекту о поправках к Конституции также следует, что Госсовет, кроме того, будет формироваться в целях функционирования и взаимодействия органов государственной власти РФ и определения приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Текст поправок опубликован в базе Госдумы.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции приоритет российских законов над международным правом, усилить роль и статус Госсовета, расширить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации.

Перед внесением изменений в Основной закон страны пройдёт голосование. В Кремле считают, что эта процедура не обязательна, так как правки не касаются основных положений Конституции. Однако Путин, как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решил всё же посоветоваться с гражданами. Уже известно, что механизм голосования по предложенным изменениям будет оформлен отдельным законом или одной из статей.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения, писал NEWS.ru.