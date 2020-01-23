https://static.news.ru/photo/db7325a6-3dc5-11ea-a6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Парламентарий Павел Крашенинников считает, что в России необходимо ввести возможность отзывать министров по требованию Государственной думы. Об этом он заявил во время выступления в нижней палате парламента.

Как пишет Znak.com, по мнению Крашенинникова, у депутатов в этом вопросе «какая-то ответственность тоже должна быть».

Если у нас какой-то министр вызывает критику, то, конечно, должны быть механизмы постановки такого вопроса о возможности нахождения министра в такой должности, — сказал депутат.

Госдума 23 января приняла президентский законопроект о внесении поправки в Конституцию в первом чтении. Согласно этим поправкам, расширяются и полномочия депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.