Парламентарий Павел Крашенинников считает, что в России необходимо ввести возможность отзывать министров по требованию Государственной думы. Об этом он заявил во время выступления в нижней палате парламента.
Как
Если у нас какой-то министр вызывает критику, то, конечно, должны быть механизмы постановки такого вопроса о возможности нахождения министра в такой должности, — сказал депутат.
Госдума 23 января приняла президентский законопроект о внесении поправки в Конституцию в первом чтении. Согласно этим поправкам, расширяются и полномочия депутатов Госдумы, писал NEWS.ru.
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