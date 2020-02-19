https://static.news.ru/photo/96da181e-532d-11ea-b306-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков из Конституции не означает обнуление предыдущих. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

Здесь никакого обнуления не происходит, если человек уже пробыл два раза то, наверное, не сможет стать даже кандидатом в президенты, — заявил Крашенинников на заседании комитета 19 февраля.

Он подчеркнул, что бывший президент России Дмитрий Медведев имеет право ещё раз баллотироваться на пост главы государства.

У него есть конституционная возможность, как у всех нас тут присутствующих. Только у нас с вами два раза, а у него, наверное, один, — отметил Крашенинников.

23 января нижняя палата парламента единогласно приняла законопроект о поправках в Конституцию. Его внёс президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, расширяются полномочия парламента и Конституционного суда, высшие должностные лица не могут иметь вид на жительство в других странах. В законопроекте также исключается слово «подряд» в отношении возможности для одного человека занимать два президентских срока.

Павел Крашенинников заявлял, что в Конституции предлагается прописать цель формирования администрации президента, прописать функции Совета безопасности РФ, а также неподсудность главы государства, сообщал NEWS.ru.