https://static.news.ru/photo/cbb8a6e0-3dac-11ea-87ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сопредседательствующий в рабочей группе по изменениям в Конституции РФ, опроверг слухи о внесении поправки, предусматривающей возможность самороспуска Думы.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, согласно которой в Основной закон должна быть внесена такая поправка. Крашенинников подчеркнул, что его опровержение этих слухов — официальное, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, рабочая группа по подготовке предложений по внесению поправок в Основной закон поставила перед собой задачу обеспечить максимальную прозрачность и доступность общероссийского голосования по данному вопросу. Об этом журналистам рассказал руководитель группы Андрей Клишас.