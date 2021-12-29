Крашенинников: полученное при рождении гражданство РФ нельзя отозвать

Лишение гражданства, полученного по праву рождения, невозможно, это противоречит Конституции РФ, заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, президентский законопроект касается только тех случаев, когда гражданство было присвоено по заявлению, сообщает ТАСС.

Если человек родился гражданином, то отобрать гражданство невозможно. В соответствии с конституцией лишать гражданства нельзя, — пояснил сопредседатель Ассоциации юристов России.

Крашенинников уточнил, что «нужно различать терминологически лишение гражданства и решение об отмене присвоения гражданства». Они имеют «фундаментальное различие».

Что касается возможности отмены решения о присвоении российского гражданства — речь идёт о тех случаях, когда человек стал гражданином РФ по заявлению, — подчеркнул депутат.

Он добавил, что в президентском законопроекте предлагается установить основания для признания недействительным того акта, по которому человек стал гражданином.

Не лишение гражданства, а отмена решения о том, чтобы человек стал гражданином России. Эта норма будет работать в крайних случаях, касаться минимального количества лиц, и для этого потребуется решение суда, — заключил Крашенинников.

Ранее стало известно, что можно расширить основания для лишения гражданства РФ, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн. Он предложил дополнить инициативу президента теми, кто получил гражданство по праву рождения. Депутат отметил, что «иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров, и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ».