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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил, почему в Конституции не нужна поправка о запрете чиновникам иметь недвижимость за рубежом.

Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует, то это другой вопрос, — заявил чиновник.

По его словам, многие его коллеги имеют недвижимость на территории СНГ, которая досталась им по наследству. Это отражено в документах. Крашенинников подчеркнул, что из-за необходимости декларировать свою недвижимость «бизнесмены средней руки» перестали идти в региональные парламенты. По этой причине власть потеряла людей, которые могут вкладываться и защищать свои интересы, подчеркнул парламентарий, передаёт РИА Новости.

Сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что поправку о запрете зарубежной недвижимости и не планировали вносить в Основной закон. Он подчеркнул, что во время заседаний рабочей группы этот вопрос не обсуждался.

NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин отказался возглавлять Госсовет. Он подчеркнул, что, если бы он возглавил этот орган, который получит особые полномочия, в стране была бы ситуация двоевластия.