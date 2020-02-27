https://static.news.ru/photo/d9246c80-595c-11ea-920e-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Обсуждаемые поправки в Конституцию России позволят Госдуме и Совфеду влиять на состав правительства сразу после принятия и утверждения изменений, заявил депутат и сопредседатель рабочей группы по корректировке Основного закона Павел Крашенинников.

Политик отметил, что Федеральное собрание немедленно начнёт работать по новым правилам. Он допустил возможность пересмотра состава кабмина Михаила Мишустина.

После проведения общенародного голосования и после подведения итогов следующий, допустим, министр, который будет назначаться, он уже пойдёт на процедуру утверждения через Думу, — цитирует Крашенинникова «Интерфакс».

Согласно предлагаемым поправкам, Госдума получит право утверждать отдельных министров, а не только премьера. Руководителей силовых ведомств начнут согласовывать с Советом Федерации.

Как писал NEWS.ru, законопроект о поправках попадёт на второе чтение в Госдуму в первой половине марта, а 22 апреля пройдёт всероссийское голосование по изменению Конституции.

Процедура не имеет юридического статуса и, вероятно, пройдёт после принятие закона, но президент Владимир Путин пообещал не подписывать его без одобрения россиян.