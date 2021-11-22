КПРФ выбрала своих кандидатов на пост президента в 2024 году

Коммунистическая партия РФ приняла решение о расширении списка политиков, которые могут стать кандидатами на пост президента в 2024 году. По данным источников URA.RU, Павла Грудинина среди них точно не будет. При этом зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от КПРФ Сергей Обухов предположил, что среди потенциальных кандидатов – четыре депутата Госдумы.

В списке оказались такие политики, как Леонид Калашников, Мария Прусакова, Николай Коломейцев и Олег Михайлов. По его словам, коммунисты могут также выбрать на этот пост первого заместителя ЦК Юрия Афонина или губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Политтехнолог Станислав Белковский уверен, что кроме КПРФ своих кандидатов может сменить и ЛДПР. У коммунистов он выделил фигуру Клычкова как яркого и перспективного политика. А самым вероятным кандидатом он считает Афонина, который «полностью согласованный с Кремлём во всех смыслах».

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на травлю и «охоту» на его политических союзников. Он утверждает, что предприятие Павла Грудинина «Совхоз имени Ленина» «обложили» рейдеры «в судебной мантии» и «прокурорском мундире».