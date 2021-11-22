КПРФ выбрала своих кандидатов на пост президента в 2024 году

Коммунистическая партия РФ приняла решение о расширении списка политиков, которые могут стать кандидатами на пост президента в 2024 году. По данным источников URA.RU, Павла Грудинина среди них точно не будет. При этом зампред комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от КПРФ Сергей Обухов предположил, что среди потенциальных кандидатов – четыре депутата Госдумы.
В списке
Политтехнолог Станислав Белковский уверен, что кроме КПРФ своих кандидатов может сменить и ЛДПР. У коммунистов он выделил фигуру Клычкова как яркого и перспективного политика. А самым вероятным кандидатом он считает Афонина, который «полностью согласованный с Кремлём во всех смыслах».
Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался на травлю и «охоту» на его политических союзников. Он утверждает, что предприятие Павла Грудинина «Совхоз имени Ленина» «обложили» рейдеры «в судебной мантии» и «прокурорском мундире».