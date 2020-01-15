Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

КПРФ пока воздержится от одобрения кандидатуры главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность главы правительства.

Мы воздержимся, — сообщил источник ТАСС в руководстве партии.

На заседании в Госдуме фракция «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства.

В 14:00 мск 16 января вся палата рассмотрит вопрос о даче согласия главе государства на назначение его премьером.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства. Занимавший эту должность Дмитрий Медведев может стать заместителем председателя Совета безопасности.

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