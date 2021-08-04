КПРФ потребовала от ЦИК зарегистрировать Грудинина на выборы в Госдуму

Депутаты КПРФ направили письмо в ЦИК с просьбой зарегистрировать директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина в качестве кандидата на выборах в Госдуму. По мнению депутатов, только избиратели могут решать, кто достоин представлять их интересы в парламентах всех уровней. Об этом сообщают РИА Новости.

Мы, коммунисты, осуждаем преследования кандидатов по политическим мотивам и требуем соблюдения равных прав для представителей всех партий, участвующих в демократических выборах. Грудинин должен быть восстановлен и зарегистрирован в федеральном списке КПРФ, — говорится сообщении.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком обязан был снять бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина с выборов в Госдуму на основании данных Генеральной прокуратуры.

По её словам, комиссия не может сомневаться в информации, предоставленной Генпрокуратурой. В то же время есть суд, который имеет право на проведение следственных действий в рамках процесса и выявление всех обстоятельств.