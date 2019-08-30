https://static.news.ru/photo/4819c824-cb46-11e9-8af9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бортко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Решение кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Владимира Бортко об отказе от участия в выборах является его большой ошибкой, считает заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

По его словам, политик не мог действовать без предварительного обсуждения с городским отделением партии, передаёт ТАСС .

Я думаю, что это частная позиция Бортко, я не в курсе ситуации и считаю, что это большая ошибка с его стороны, — подчеркнул он.

Как писал News.ru, режиссёр Владимир Бортко сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга.

В марте 2019 года культурный деятель заявил, что готов побороться за должность главы Северной столицы. Тогда он рассказывал, что обладает всеми необходимыми для этого навыками.

Инициатива выдвижения кандидатуры режиссёра на пост губернатора принадлежала петербургскому отделению КПРФ. Вопрос его участия в выборах рассмотрел президиум ЦК КПРФ.