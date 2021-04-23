КПРФ решила судьбу Зюганова

https://static.news.ru/photo/3141c7d6-a471-11eb-a43b-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коммунисты определились с будущим своего бессменного лидера Геннадия Зюганова. Все 85 региональных отделений партии рекомендовали вновь переизбрать политика председателем ЦК, сообщает ТАСС.

О решении КПРФ рассказал заместитель Зюганова Юрий Афонин. По его словам, альтернативы «красному» лидеру в стране просто нет.

Единогласно руководители делегаций, то есть 85 регионов. Поэтому тут вообще никаких альтернатив, других точек зрения нет, — приводит слова политика агентство.

Поводом для вопроса о лидере КПРФ стало открытое обращение представителей КПРФ из региональных ячеек ко всем членам партии, в котором было заявлено о расколе внутри КПРФ, а также содержалось требование к Геннадию Зюганову покинуть занимаемую должность.

По словам Афонина, на сегодня всеми региональными отделениями сформулированы соответствующие рекомендации.

Как сообщалось ранее, КПРФ образца Геннадия Зюганова давно вошла интегральной составляющей в нынешнюю российскую политическую систему и, как выразился на плёнке с компроматом первый секретарь московского горкома Валерий Рашкин, давно играет с властью в поддавки и деградирует. А потому открывающийся 22 апреля партийный съезд вряд ли порадует своих редеющих сторонников новыми революционными апрельскими тезисами.