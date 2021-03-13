КПРФ пригрозила власти массовыми протестами

https://static.news.ru/photo/98fd3ee0-8438-11eb-97b0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снятие с выборов в Государственную думу кандидатов от КПРФ может привести к массовым протестам, заявил депутат от партии Валерий Рашкин.

По его словам, «Единая Россия» не сможет получить большинство во всех округах.

Будут снимать [кандидатов], взбухнет улица. Будут снимать, я первый выйду и с улицы не уйду и призову вообще всех выйти на улицу, — сказал он.

Политик подчеркнул, что закон в России един как для действующей власти, так и для КПРФ.

Москва сегодня изменилась. Эту власть ненавидят, её презирают. Авторитет [мэра Москвы Сергея] Собянина, [президента Владимира] Путина, правительства, «Единой России» упал ниже плинтуса. Поэтому сегодня говорить о том, что у них будет победа во всех округах <...>. Этого точно не будет, — подчеркнул он в эфире телеканала «Дождь».

Рашкин выразил уверенность, что власть боится массовых протестов в столице, а жители города готовы принимать в них участие.

Ранее NEWS.ru писал, что социологи зафиксировали рекордное падение рейтинга партии «Единая Россия». За неё готовы проголосовать 27% россиян, что является минимальным значением за последние пять лет.

Показатель партии достигал максимального за пять лет значения в декабре 2017 года — тогда за неё были готовы проголосовать 37% респондентов. С тех пор он постепенно снижался, один раз поднявшись до 31% в августе 2020 года. Таким низким, как сейчас, он не был ни разу за период изучения.

При этом с декабря 2019 года растёт популярность ЛДПР, которая сейчас занимает второе место с поддержкой 12% россиян. На третьем месте с 10% находится КПРФ. «Справедливая Россия — За правду» и «Коммунисты России» набрали 5% и 2% соответственно.