КПРФ предрекла Дмитрию Медведеву отставку с поста главы «Единой России»

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Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук назвал отличной встречу в Госдепартаменте США, где его должна была принимать первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Его слова передаёт РИА Новости.

Отлично, — сказал он, отвечая на вопрос журналистом о том, как прошла встреча. После этого Оверчук покинул здание Госдепа в Вашингтоне в сопровождении посла РФ в США Анатолия Антонова. Переговоры...