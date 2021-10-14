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КПРФ предрекла Дмитрию Медведеву отставку с поста главы «Единой России»

00:26, 15 октября 2021
КПРФ предрекла Дмитрию Медведеву отставку с поста главы «Единой России» Дмитрий Медведев Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com
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Зампред ЦК Компартии Дмитрий Новиков заявил, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев вскоре может покинуть пост главы «Единой России». По мнению политика, об этом говорит тот факт, что партийная деятельность Медведева за последние полгода ощутимо сократилась. Об этом сообщает URA.RU в своём Telegram-канале.

Во время выборов в Государственную Думу в этом году партия пошла на беспрецедентный шаг, фактически «спрятав» своего партийного руководителя Медведева на несколько месяцев, — пояснил Новиков.

Он отметил, что новый лидер будет объявлен совсем скоро.

Ранее на открытии сессии Государственной думы восьмого созыва случился конфуз. Космонавт и депутат Валентина Терешкова забыла выключить свой микрофон, и её короткая перепалка с коллегой Светланой Савицкой стала достоянием общественности.

Во время небольшого перерыва Терешкова обратилась к Савицкой с вопросом: «Где поклонник ваш?» Та удивилась и уточнила: «Какой?» «Жириновский!» — ответила ей депутат. На что Савицкая отрезала: «Это ваш поклонник!». Инцидент никак не помешал переизбранию Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы.

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