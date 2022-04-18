КПРФ предложила вернуть советский флаг в качестве государственного

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть России советский флаг в качестве государственного. Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке к нему уточняется, что принятие данного закона будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, а также сохранит почитание и память о предках.

Предлагаемый законопроект вносится с целью законодательного закрепления за Российской Федерацией принципа правопреемственности Союза ССР на своей территории в соответствии с ч. 1 ст. 67.1 Конституции Российской Федерации, — сказано в документе.

В документе также обозначено, что Знамя Победы, водружённое в мае 1945 года над берлинским Рейхстагом, было именно красного цвета. Достижения СССР в науке, освоении космоса, медицине, культуре, спорте, техническом прогрессе, а также завоевании авторитета на международной арене состоялись также под красным знаменем, отметили авторы законопроекта.

Кроме того, КПРФ отметили, что красный фоновый цвет исторически присутствовал на стягах русских князей и царей: Вещего Олега, Святослава Великого, Ярослава Мудрого, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Дмитрия Пожарского. Красный, по их мнению, означает «красивый», цвет веры, надежды, «торжества добра над злом, любимый народом цвет».

Авторы напомнили, что во «время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов бело-сине-красный флаг стал символом русских коллаборационистов — приспешников гитлеровских захватчиков и противников Союза ССР».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в ходе заседания Молодёжного парламента, что Россия должна выполнить задачи по демилитаризации и денацификации Украины, иначе всем снова придётся «надеть шинели». Он отметил, что такие задачи, кроме освобождения территорий ДНР и ЛНР, стояли перед российскими военными с начала проведения военной спецоперации на Украине.