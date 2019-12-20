https://static.news.ru/photo/9f9cf166-245b-11ea-82b0-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Компартия объяснилась за фразу лидера Геннадия Зюганова о возможном проведении в России президентских выборов. Оказывается, резонансная фраза Зюганова является обращением к патриотическим силам, которые должны быть готовы к любому развитию событий в стране.

Так пояснил выступление лидера КПРФ пресс-секретарь партии и депутат Госдумы Александр Ющенко.

Это была внутренняя конференция, которая мобилизовала народно-патриотические силы. Никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент, — цитирует политика ТАСС.

Ющенко пояснил, что слова коммунистического лидера страны ни в коем случае не следует воспринимать как «политический прогноз», так как это лишь призыв к консолидации всех сторонников левых сил вокруг КПРФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в России могут быть досрочно проведены выборы главы государства. Выступая на конференции в столичном Доме Союзов, он рассказал о планах партии на начало 2020 года.