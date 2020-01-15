https://static.news.ru/photo/b1d8c63e-37e3-11ea-b078-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

КПРФ пока не определилась с решением поставить на должность главы правительства Михаила Мишустина. Однако его считают профессионалом, которым он зарекомендовал себя на посту главы ФНС.

Внеочередное заседание фракции по этому вопросу состоится 16 января. Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков уже высказал мнение, что Мишустин сумел наладить серьёзный рабочий подход с руководством всех фракций, что говорит в его пользу, пишет ТАСС.

Другой зампред — Юрий Афонин согласился с данной позицией, отметив, что партия бы точно проголосовала против назначения Силуанова, Орешкина или Кудрина с учётом «принципиальной позиции по либералам».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Совете Федерации Михаила Мишустина, предложенного президентом в качестве кандидата в премьер-министры, оценивают как крепкого профессионала, способного выстроить конструктивный диалог с парламентом. Об этом NEWS.ru сообщил председатель комитета верхней палаты по социальной политике Валерий Рязанский.