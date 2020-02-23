https://static.news.ru/photo/ffe76e88-5625-11ea-b5cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласованное шествие КПРФ, «Левого фронта» и других левопатриотических сил стартовало в Москве.

Шествие формально приурочено ко Дню армии, однако вместе с тем мы выступаем за проведение полноценного референдума по Конституции и внесение поправок, подготовленных оппозицией, за социализм и смену курса развития России, — заявил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

По его словам, изменения в Конституцию должны быть проведены в виде конституционной реформы, а не быть «политтехнологической экспертной операцией». Удальцов подчеркнул, что собравшиеся требуют допустить наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Сейчас прошла информация, что наблюдать будут только от Общественной палаты. Мы выступаем категорически против, — подчеркнул координатор «Левого фронта».

В настоящий момент нет данных о численности шествия. Оно должно завершиться митингом на площади Революции. В мероприятии участвуют лидер КПРФ Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин, передаёт «Интерфакс».

NEWS.ru сообщал, что группа оппозиционеров направила в мэрию Москвы письмо с просьбой не препятствовать проведению марша памяти Бориса Немцова 29 февраля. Под ним поставили подписи глава партии ПАРНАС Михаил Касьянов, музыкант Андрей Макаревич, основатель ФБК Алексей Навальный, глава «Яблока» Николай Рыбаков и другие.