Согласованное шествие КПРФ, «Левого фронта» и других левопатриотических сил стартовало в Москве.
Шествие формально приурочено ко Дню армии, однако вместе с тем мы выступаем за проведение полноценного референдума по Конституции и внесение поправок, подготовленных оппозицией, за социализм и смену курса развития России, — заявил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.
По его словам, изменения в Конституцию должны быть проведены в виде конституционной реформы, а не быть «политтехнологической экспертной операцией». Удальцов подчеркнул, что собравшиеся требуют допустить наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Сейчас прошла информация, что наблюдать будут только от Общественной палаты. Мы выступаем категорически против, — подчеркнул координатор «Левого фронта».
В настоящий момент нет данных о численности шествия. Оно должно завершиться митингом на площади Революции. В мероприятии участвуют лидер КПРФ Геннадий Зюганов и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин,
NEWS.ru сообщал, что группа оппозиционеров направила в мэрию Москвы письмо с просьбой не препятствовать проведению марша памяти Бориса Немцова 29 февраля. Под ним поставили подписи глава партии ПАРНАС Михаил Касьянов, музыкант Андрей Макаревич, основатель ФБК Алексей Навальный, глава «Яблока» Николай Рыбаков и другие.
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