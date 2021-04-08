«Начало конца»: Козак предупредил Киев о последствиях операции в Донбассе

https://static.news.ru/photo/78361142-9864-11eb-b126-96000091f725_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия, если её вынудят, способна защитить жителей Донбасса, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, действия Украины лишь имитация военной угрозы и на самом деле Киев не собирается развязывать полномасштабный конфликт.

Он также призвал не переоценивать влияние США на обстановку на юго-востоке Украины. Политик считает, что вряд ли Вашингтон подталкивает президента Украины Владимира Зеленского «начать перестрелку с представителями Донбасса».

Сегодня всё зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там [в Донбассе] будет, как говорит наш президент [Владимир Путин], устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту [граждан РФ, проживающих в Донбассе]. <...> Вы посмотрите, что звучит в украинских СМИ от политиков, с которыми сейчас ведутся переговоры. Для общества они дают следующий тезис: Минские соглашения — удавка на шее Украины, и препятствуют урегулированию конфликта, — цитирует Козака ТАСС.

Он добавил, что Зеленский готов выйти из минских договорённостей, но, по его мнению, документ нужен для сохранения антироссийских санкций. Козак уверен, что ситуацию в Донбассе реально урегулировать в течение года, если Киев сохранит приверженность существующим договорённостям, пишет РИА Новости.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Донбассе. Они выразили обеспокоенность ростом напряжённости на украинской территории. Российский лидер рассказал Меркель о «провокационных действиях Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».