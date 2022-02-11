Козак: три стороны «нормандского формата» не готовы выполнять соглашения

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине о том, что данная встреча политсоветников «нормандского формата» показала неготовность трёх из четырёх его участников выполнять Минские соглашения, сообщает РИА Новости.

Стало ясно, что все эти годы, семь лет — через два дня будет семь лет минскому комплексу мер — вели игру. Оказалось, что три из четырёх участников «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения. Даже упоминания самих положений — мы предлагали процитировать... коллеги нам сказали, что это невозможно, — заявил Козак.

При этом Киев манипулирует Берлином и Парижем, а те в итоге оказывают поддержку абсурдным предложениям украинской стороны. В Москве сожалеют, что Франция и Германия поддаются позиции Украины, подчеркнул замглавы администрации.

К сожалению <...> Украина манипулирует Германией и Францией, а Германия и Франция с удовольствием поддаются на эти манипуляции, поддерживают все те идеи и предложения, абсурдные абсолютно, любой ценой, даже попадая в абсолютно глупое положение... Пытаются ускользнуть для того, чтобы не выполнять свои обязательства, — сказал Козак.

Также, как отметил чиновник, Киев саботирует выполнение «Минска-2». Прошедшие накануне переговоры оказались безрезультатными.

Этот саботаж происходит в течение восьми лет. Вчера просто состоялось такое знаковое совещание в «нормандском формате», которое, как я вчера заявил, закончилось без результата. Но отрицательный результат тоже результат: появилась полная ясность относительно того, чего стоят все заявления различных политиков и партнёров по «нормандскому формату» и их приверженности Минским соглашениям, — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что ключевым вопросом на переговорах политсоветников «нормандского формата» в Берлине было настойчивое требование Москвы о проведении Киевом прямых переговоров с ДНР и ЛНР, рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, украинская сторона хочет работать в «нормандском формате», но не готова на диалог с самопровозглашёнными республиками.