Козак прокомментировал переговоры в Берлине

https://static.news.ru/photo/6ca9d64e-9539-11ea-9073-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что консультации по урегулированию ситуации на Украине прошли конструктивно. В Берлине, по его словам, были достигнуты соглашения о дальнейших действиях двух сторон.

Консультации в Берлине дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров в «нормандском формате» и в контактной группе, — цитирует ТАСС Козака.

Как писал NEWS.ru, Козак прилетел в столицу Германии, несмотря на введённые ограничения на международное авиасообщение. Он прибыл в Берлин специальным бортом компании «Россия».

Козаку в аппарате президента было поручено курировать вопросы внешней политики на украинском направлении. Песков в феврале заявил, что в новой должности Козак «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции».