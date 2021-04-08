Козак: переговоры советников в «нормандском формате» состоятся 19 апреля

https://static.news.ru/photo/51b940f8-9868-11eb-aaf2-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Переговоры политсоветников в «нормандском формате» состоятся 19 апреля. Об этом сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время появится «какая-то инициатива».

Следующие переговоры уже были инициированы, договорились на 19 апреля, у нас в «нормандском формате» инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на нашем уровне, — цитирует Козака РИА Новости.

Периодические консультации так называемой нормандской четвёрки по вопросам выхода их политического кризиса и вооружённого конфликта на востоке Украины проходят с июня 2014 года. Они предусматривают проведение переговоров по ситуации на востоке Украины с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии. Между раундами переговоров на высшем уровне встречаются политики иного уровня — советники или министры.

В последнее время на разных уровнях звучат предложения расширить «нормандский формат». Среди кандидатов называют, в частности, США. Однако, как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков ранее заявил, что проводимая Соединёнными Штатами линия на украинском направлении делает невозможным участие Белого дома в таких переговорах.