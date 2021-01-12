«Похвастаться нечем»: Козак о переговорах в «нормандском формате» в Берлине

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В Берлине завершились переговоры «нормандской четвёрки» на уровне советников глав государств. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что похвастаться нечем.

Он назвал полезной встречу политсоветников «нормандской четвёрки» в Берлине, но похвастаться результатом, по его мнению, нельзя. Найти окончательные решения так и не удалось

К сожалению, похвастаться нечем. Могу сказать, чем отличалась сегодняшняя встреча. Это был достаточно откровенный обмен мнениями по всем вопросам реализации Минских соглашений, реализации итогов парижского саммита, прежде всего, по политической составляющей, — цитирует его РИА Новости.

Козак добавил, что стороны подготовили «новые принципы и подходы» к реализации направлений дорожной карты по всеобъемлющему урегулированию в рамках контактной группы. Он назвал встречу полезной и сказал, что переговоры будут продолжены через две недели, возможно, в видеоформате.

Кроме того, политик рассказал, что режим прекращения огня в Донбассе с лета худо-бедно соблюдается, а силовые акции со стороны Украины были бы самоубийством. По его мнению, нет ощущения, что Киев мог бы возобновить боевые действия.

Отвечая на вопрос, как смена власти в США повлияет на урегулирование украинского конфликта, заместитель руководителя администрации президента РФ подчеркнул, что сейчас прогнозировать сложно, но «что-то должно измениться».

Вы, наверное, слышали, сегодня целую группу украинских граждан обвинили во вмешательстве в американские выборы, — отметил он.

Козак также напомнил, что избранный президент США Джо Байден активно «курировал» украинское направление внешней политики в администрации Барака Обамы.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов, писал NEWS.ru.