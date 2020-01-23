https://static.news.ru/photo/151b200e-3e77-11ea-a62b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ. Документ опубликован на официальном портале главы страны.

Заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации назначить Козака Дмитрия Николаевича, — говорится в сообщении.

Кроме того, глава страны своим указом внёс изменение в положение об администрации Кремля. Теперь заместителей у руководителя президентской администрации будет не два, как раньше, а три.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин назначил бывших министров Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками главы государства.