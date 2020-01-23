Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента РФ. Документ
Заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации назначить Козака Дмитрия Николаевича, — говорится в сообщении.
Кроме того, глава страны своим указом внёс изменение в положение об администрации Кремля. Теперь заместителей у руководителя президентской администрации будет не два, как раньше, а три.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин назначил бывших министров Владимира Мединского и Максима Орешкина помощниками главы государства.
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