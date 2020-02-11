Костромского губернатора Сергея Ситникова в последнее время упорно называют среди потенциальных отставников наряду с губернаторами Камчатки, Брянской и Архангельской областей. Весьма характерно, что все эти политические мужи возглавляют области глубоко дотационные, не отличающиеся прорывными идеями развития. А заодно все они должны переизбираться в этом году, имея минимальные рейтинги и прочие далекие от идеальных показатели. Не исключено, что такая подвешенность и повлияла на настроения, а главное, высказывания главы Костромской губернии, а в прошлом руководителя Роскомнадзора.

На последней пресс-конференции досужие журналисты поинтересовались у Ситникова, сколько стоила аренда помещения, в котором они встречались. Не без помощи помощников выяснилось, что зал предоставили бесплатно. И Сергей Константинович, заподозрив оппонента в обидном намёке, вдруг разразился эмоциональным монологом: «А что страшнее самой коррупции, знаете? Нет? Борьба с коррупцией! Мы, русские люди, такие — если за что берёмся, берёмся с залихватской удалью и потом победим всех, самих себя в том числе!» Естественно, своим монологом, прямо по Фрейду, губернатор задал дополнительную работу своей пресс-службе, которая была вынуждена по традиции растолковывать такой крик души своего начальника, объясняя, в частности, что он имел ввиду некоторые антикоррупционные перегибы и чуть ли не охоту на ведьм, жертвами которой становятся честные сановники.

Но конфуз получился значительный. Уж ему ли, ещё советскому номенклатурщику, не знать и не понимать, что его партия «Единая Россия» развернула широкую кампанию по выявлению коррупционеров, сделав её одним из постулатов своей стратегической предвыборной программы. На каждом углу теперь слышится, что отныне неприкасаемых у нас нет и что каждый, нечистый на руку и в помыслах, получит по заслугам, а губернатор, под которым, как уверяют, и кресло-то шатается, берётся поучать коллег, как им следует отслеживать факты преступного мздоимства. Ситников бы ещё вспомнил итальянскую антикоррупционную кампанию «Чистые руки», когда на каком-то этапе выяснилось, что Италия просто может остаться без служивого сословия, если борьба с нечестными слугами народа будет вестись в том же беспощадном темпе.

Впрочем, некоторые его комплексы можно понять. Как утверждают, когда он руководил Роскомнадзором, у прокуратуры были некоторые вопросы по поводу использования в его ведомстве бюджетных средств. И, видимо, с тех пор губернатор настороженно относится к любым попыткам выяснить, не путает ли он свою шерсть с государственной.

А ведь ещё американский сенатор Гарри Харт высказал простую мысль: «Если вы не желаете, чтобы государство стояло у вас за спиной, выньте руки из его карманов».