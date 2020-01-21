https://static.news.ru/photo/3751dda4-3c40-11ea-a735-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что более половины членов кабмина РФ могут покинуть свои посты из-за смены правительства. Об этом он сказал в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Новый состав правительства, возможно, объявят сегодня. И я ожидаю, что более 50% министров уйдёт. В российском правительстве порядка 30 членов, по меньшей мере половина уйдёт, — сказал Костин в интервью телеканалу CNBC.

Мероприятия «Русского дома» на Давосском экономическом форуме стартовали 20 января и закончатся 24 января. Основной задачей ежегодного российского проекта является обсуждение вопросов международного сотрудничества в экономической, культурной и научно-технической сферах. В 2020 году его участники сконцентрируются на проблемах развития цифровых технологий, банковского сектора и социальной сферы.

Как ранее писал NEWS.ru, рабочая группа по подготовке предложений по поправкам в Конституцию пригласит к совместной работе главу ЦИК России Эллу Памфилову, а также её заместителя Николая Булаева.