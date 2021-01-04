Косачев: США будут давить на Лондон для экстрадиции Ассанжа

https://static.news.ru/photo/4da9d37a-4e98-11eb-a70c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/Global Look Press

США продолжат оказывать давление на Лондон с целью добиться экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в заключении на территории Великобритании, считает российский сенатор, председатель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

То, что Ассанжа не выдали, в целом является решением, достойным системы независимого правосудия, в данном случае — британского. Несколько странной, правда, представляется мотивировка судьи, сославшейся всего лишь на склонность Ассанжа к самоубийству, — цитирует Косачева РИА Новости.

С таким комментарием сенатор выступил после того, как суд в Лондоне отказал по запросу США в экстрадиции Ассанжа.

Косачев считает, что Великобритании — члену Совета Европы и ЕСПЧ — в целом достаточно ссылаться на положение о невозможности экстрадировать заключённых в страну, где применяется смертная казнь.

Так или иначе, решение принято, и оно, скорее всего, будет обжаловаться американской стороной. И тут уже будут включаться аргументы типа «от самоубийства мы Ассанжа совершенно точно убережём». А значит, нынешнее судебное решение подлежит юридическому оспариванию, демагогическому размыванию и политическому давлению. Подозреваю, со ссылкой на англосаксонское союзничество, — добавил член Совфеда.

По его словам, миру ещё предстоит оценить уровень правосудия в Великобритании, которой и дальше придётся делать выбор по вопросу об экстрадиции Ассанжа под давлением Вашингтона.

Власти Швеции в 2010 году обвинили Джулиана Ассанжа в изнасиловании, с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, власти которого пообещали ему политическое убежище. Однако в 2019 году эквадорские власти дали добро на арест Ассанжа, он был задержан британской полицией. Также США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремный срок до 175 лет, а также есть риск, что его приговорят к смертной казни.

Ранее NEWS.ru писал, что Лондонский суд примет решение об освобождении под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 6 января.