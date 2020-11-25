Косачёв: РФ обладает всеми необходимыми инструментами для защиты границ

https://static.news.ru/photo/1878d41a-2f2d-11eb-939c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что у России есть все необходимые инструменты — и правовые, и политические и силовые, — для того, чтобы защищать свои государственные границы.

Сенатор подчеркнул, что действия американского эсминца John McCain, который вошёл в территориальный воды РФ в Тихом океане, являются не только демонстрацией силы, но и демонстрацией «неуважения к международному праву и достигнутым договоренностям в этой сфере».

Это осознанная демонстрация непризнания США тех границ, которые признаются на международном уровне, — приводит слова Косачёва РИА Новости.

Он напомнил, что аналогичные провокации США осуществляют в отношении и других стран, пытаясь показать, «кто главный». Однако РФ со своей стороны не приемлет подобного отношения и будет отстаивать свои интересы.

Для этого у нас есть и правовой, и политический, и силовой инструментарий, — говорит сенатор.

Ранее NEWS.ru писал, что эсминец ВМС США John McCain пересёк водную границу России и на два километра вошёл в территориальные воды РФ в Тихом океане. Корабль ВМФ России «Адмирал Виноградов» пресёк дальнейшее нарушение российских границ.