Косачев: РФ готова обсуждать вопросы разоружения с любым президентом США

https://static.news.ru/photo/5bca5a7a-0eb9-11eb-b555-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва готова обсуждать с Вашингтоном сотрудничество в вопросах, касающихся контроля за вооружениями, вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в США, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Последний раунд российско-американского обмена мнениями по ядерным вооружениям, неожиданно перенесённый в публичную плоскость, парадоксальным образом расставляет все точки над i в другом вопросе — на чьей стороне Россия в американской президентской гонке? Да ни на чьей, — приводит РИА Новости слова Косачева.

Он добавил, что если бы российская сторона добивалась победы Дональда Трампа, то «подыграла» бы кандидату на новый президентский срок в вопросе согласования новых условий Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Не подтягиваем. Не будет никакого соглашения к 4 ноября. И точка, — настаивает он.

Он добавил, что Россия готова обсуждать такие вопросы «терпеливо и на равных, без вмешательства во внутренние дела».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить новую сделку по ДСНВ до выборов в США, которые состоятся 3 ноября.