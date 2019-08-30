https://static.news.ru/photo/cfa54e52-cd45-11e9-b992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв заявил, что для Эстонии и многих других стран война закончилась бы полным порабощением, если бы Советский Союз в 1941-1945 годах уступил Германии. Так он прокомментировал заявление эстонского лидера Керсти Кальюлайд, рассказавшей, что для её страны Вторая мировая война закончилась в 1994 году — после того, как российская армия покинула территорию республики.

Сенатор в посте в социальной сети Facebook написал, что Эстония была спасена от, как минимум, онемечивания.

От которого вас, эстонцев, равно как и славян, евреев и цыган, спасли моя страна и мой народ. Благодаря которым вы сохранились как эстонцы и живёте сейчас в своей независимой стране, — напомнил Косачёв Кальюлайд.

Он отметил, что оставляет на совести президента Эстонии войну с правдой и историей.

Как ранее писал News.ru, глава Эстонии Керсти Кальюлайд 1 сентября приняла участие в мемориальном мероприятии в Варшаве, по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Политик заявила, что для её государства война закончилась 25 лет назад. Зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, комментируя слова Кальюлайд, заявил, что для Эстонии «война не могла закончиться, потому что она для неё и не начиналась».