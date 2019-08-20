https://static.news.ru/photo/61c6f23c-c3db-11e9-8521-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев предложил расширить G8 и присоединить Индию и Китай.

На мой взгляд, возвращение России в «семёрку» имело бы смысл только в том случае, если удастся избежать ловушки «семь против одного», — написал Косачев в Facebook.

Также, по его мнению, поступающие сигналы от президентов Соединённых Штатов и Франции к возвращению формата G8 могут означать, что внутри «семёрки» складывается понимание.

Как ранее писал News.ru, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон решили пригласить Россию на саммит «Большой семёрки», который пройдёт в 2020 году в США.