Косачев: ЕС ведёт с Россией информационную войну, несмотря на пандемию

https://static.news.ru/photo/9725ef8e-9863-11ea-8ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские чиновники продолжают «гибридную войну», невзирая на то, что мир охватил COVID-19. Особенно отличились структуры, отвечающие за борьбу с дезинформацией. Так считает сенатор Константин Косачев.

По словам сенатора, «вирус вирусом, а информационная война по расписанию».

Официальный спикер Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано в интервью немецкой Bild am Sonntag в очередной раз «заклеймил» российскую пропаганду: мол, «различные официальные и поддерживаемые государством источники из России распространяют теории заговора и дезинформацию в ЕС, — приводит слова Косачева РИА Новости.

Парламентарий уверен, что Стано пытается реализовать свой «шкурный интерес». И целью ЕС является то, чтобы никто не забыл о «гибридной войне» с Россией.

Именно Стано, напомнил Косачев, призывал не отменять санкции против России даже на фоне пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее Косачев заявил, что ожидает «пожары» между США и КНР.