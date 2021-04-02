Косачев: Зеленский упустил шанс урегулировать ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский упустил возможность урегулировать конфликт на территории Донбасса. Такое мнение на своей официальной странице в социальной сети высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Он высказался о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести в отношении Москвы ещё один пакет санкцией. По словам сенатора, данная ситуация показывает, что Киев последовательно деградирует в плане политики на российском направлении.
Как отметил Косачев, Зеленский в ходе своей предвыборной кампании делал «замах» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Шанс у него действительно был — требовалось всего лишь инициировать прямой диалог с жителями ДНР и ЛНР, а по его итогам принять решения, которые бы обеспечивали комфортное проживание в едином государстве для всех без исключения граждан Украины. Шанс, без сомнения, упущен, — написал сенатор в Facebook.
Как ранее передавал NEWS.ru, серьёзное обострение военного конфликта в Донбассе случится, если Москва изберёт «грузинский сценарий». Так считает экс-премьер России Михаил Касьянов.
Он уверен, что Москва якобы может готовиться к аннексии ЛНР и ДНР.