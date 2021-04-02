Косачев: Зеленский упустил шанс урегулировать ситуацию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4dff3810-9461-11eb-8821-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский упустил возможность урегулировать конфликт на территории Донбасса. Такое мнение на своей официальной странице в социальной сети высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он высказался о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести в отношении Москвы ещё один пакет санкцией. По словам сенатора, данная ситуация показывает, что Киев последовательно деградирует в плане политики на российском направлении.

Как отметил Косачев, Зеленский в ходе своей предвыборной кампании делал «замах» по урегулированию конфликта в Донбассе.

Шанс у него действительно был — требовалось всего лишь инициировать прямой диалог с жителями ДНР и ЛНР, а по его итогам принять решения, которые бы обеспечивали комфортное проживание в едином государстве для всех без исключения граждан Украины. Шанс, без сомнения, упущен, — написал сенатор в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, серьёзное обострение военного конфликта в Донбассе случится, если Москва изберёт «грузинский сценарий». Так считает экс-премьер России Михаил Касьянов.

Он уверен, что Москва якобы может готовиться к аннексии ЛНР и ДНР.