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Косачев заявил, что попытка импичмента Трампу похожа на мыльную оперу

10:56, 26 января 2021
Фото: Europa Press/Keystone Press Agency

Ситуация с импичментом бывшего президента США Дональда Трампа является не более чем мыльной оперой, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его мнению, избирательная кампания в Соединённых Штатах была триллером, а процесс передачи власти между 3 ноября и 20 января — боевиком.

Но нынешний сюжет с импичментом — не более чем мыльная опера, интересная только самим американцам, да и то далеко не всем, — отметил он на своей странице в Facebook.

Как писал NEWS.ru, Косачев сообщил, что главное препятствие к улучшению отношений России и Соединённых Штатов заключается в том, что Вашингтон хочет превосходства в мировой политике и не готов учитывать интересы Москвы. По его словам, есть шансы на потепление в отношениях Америки и России. Однако в конечном счёте всё зависит от действий западного государства.

Ранее демократы внесли в Сенат США резолюцию об импичменте Трампа. Теперь процесс импичмента формально считается запущенным. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа 13 января. Слушания в форме суда, посвящённые «подстрекательству к мятежу», которое вылилось в штурм Капитолия, начнутся 8 февраля.

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