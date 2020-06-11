Косачев: запрет на деятельность СМИ должен быть крайней мерой

https://static.news.ru/photo/005ae298-abf6-11ea-8b93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dona, S./Arco Images GmbH/Global Look Press

Запрет на деятельность средств массовой информации (СМИ) должен быть исключительным случаем и крайней мерой, а защите СМИ должна быть закреплена в международном праве. С таким мнение выступил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

В международном праве должно появиться чёткое понимание того, что единственным путём, легальным способом ограничения свободы действия любого СМИ является доказанная история, что это средство массовой информации распространяет фальшивую информацию, — сказал Косачев на онлайн-конференции дискуссионного клуба «Валдай».

По мнению сенатора, деятельность СМИ должны специальные международные инстанции, как это делается в Соединённых Штатах. Он отметил, что это непростой вопрос, однако нужно идти в направлении создания такой инстанции.

Как ранее писал NEWS.ru, следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии проверяет ситуацию с сотрудниками дочерней компании «Норникеля» АО «НТЭК», которые пытались помешать работе корреспондентов МИЦ «Известия» на месте аварии.