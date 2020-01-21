https://static.news.ru/photo/a4aa4ef6-3c25-11ea-a1bf-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Совета Федерации по международным делам, член рабочей группы по подготовке изменений Конституции Константин Косачев считает, что реакция Запада на внесение поправок в главный закон страны близка к вмешательству во внутренние дела России.

Та часть внешней реакции, которая генерируется так называемым коллективным Западом, на глазах обретает черты недружественной по отношению к России, агрессивной кампании, в чём-то уже подходящей к граням вмешательства в наши внутренние дела, — цитирует ТАСС Косачева.

Однако, по его мнению, такой интерес Запада подтверждает, что события, происходящие в настоящее время в России, имеют большое значение для всего мира и, таким образом, «президент совершенно точно попал в цель».

Как писал NEWS.ru, Косачев также заявил, что готовящиеся поправки в Конституцию защищают суверенитет страны, в частности — от вмешательства Европейского суда по правам человека. По мнению сенатора, инстанция начала по-своему толковать Конвенцию по правам человека, нарушения положений которой и являются основанием для жалобы туда. Россия присоединилась к Европейской конвенции и протоколам к ней в марте 1998 года, приняв соответствующий федеральный закон. Согласно нему, РФ признала обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека по толкованию и применению Конвенции и протоколов к ней.